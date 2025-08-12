Venezuela entrega Nota Verbal a Guyana contra operaciones de Exxon Mobil en aguas por delimitar

La República Bolivariana de Venezuela entregó este martes una Nota Verbal a la República Cooperativa Guyana en protesta por el inicio de operaciones de la trasnacional estadounidense ExxonMobil en aguas pendientes por delimitar entre ambos países.

Mediante un comunicado, difundido por el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, el Gobierno Bolivariano señaló que la decisión es ilegal de acuerdo con los preceptos del Derecho Internacional, “al vulnerar el principio de abstenerse de realizar actos que alteren la situación”.

A continuación, el texto íntegro del documento:

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela informa al país y a la comunidad internacional que, en fecha de hoy, fue entregada al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana una Nota Verbal en la que se expresa la más enérgica protesta por el inicio de operaciones del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga One Guyana, en el Bloque Stabroek, por parte de la transnacional ExxonMobil, en asociación con las autoridades guyanesas.

Venezuela reitera que dichas operaciones se realizan en un área marítima pendiente de delimitación entre ambos Estados, lo que las convierte en ilegales según el Derecho Internacional, al vulnerar el principio de abstenerse de realizar actos que alteren la situación.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela advierte a ExxonMobil y a cualquier otra empresa que pretenda participar en actividades de exploración o explotación en dichas aguas que tales acciones pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas.

Venezuela se reserva el ejercicio de todos los derechos que le corresponden, haciendo uso de todos los recursos y capacidades que le otorga el Derecho Internacional para la defensa de su soberanía e integridad territorial.

La República Bolivariana de Venezuela reitera su llamado al Gobierno de Guyana a cesar inmediatamente estas operaciones y a retomar el camino del diálogo directo a efectos de preservar la paz y estabilidad de toda la región caribeña.

Caracas, 12 de agosto de 2025

REDACCIÓN MAZO