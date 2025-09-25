Venezuela entregará el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el inicio de la convocatoria para el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, una iniciativa destinada a reconocer el trabajo de científicos, investigadores e innovadores que contribuyen al desarrollo integral del país.

Durante una alocución transmitida por radio y televisión, el jefe de Estado subrayó el papel fundamental de la ciencia y la tecnología como pilares de la soberanía nacional, especialmente en sectores vulnerables. La convocatoria estará abierta desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2025, y busca destacar los aportes en áreas estratégicas que impulsan el progreso de Venezuela.

En el mismo acto, el presidente Maduro ordenó la publicación de la colección titulada «Descolonización y Esclarecimiento de la Verdad Histórica en Venezuela», fruto de 83 proyectos de investigación financiados con recursos públicos. Esta serie editorial tiene como propósito reconstruir la memoria histórica del país, visibilizar los efectos del colonialismo y exigir reparación por más de 300 años de dominación extranjera.

Los temas abordados incluyen salud, afrodescendencia, identidad cultural, uso de la tierra y saberes ancestrales, y se distribuirán en liceos, universidades y librerías, con el fin de fortalecer la identidad nacional desde una perspectiva descolonial y antiimperialista.

El mandatario también destacó los avances logrados mediante la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha financiado 952 proyectos de investigación en todo el país. Según Maduro, cada iniciativa representa un paso firme hacia la independencia científica y tecnológica de Venezuela.

Este conjunto de acciones reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con el conocimiento, la memoria histórica y el desarrollo soberano del país.

T/CO con información de Prensa Presidencial