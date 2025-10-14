Venezuela enviará brigadas humanitarias para apoyar la reconstrucción de Gaza

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su gobierno presentará una propuesta internacional para enviar brigadas humanitarias compuestas por constructores, agricultores y profesionales de la salud a la Franja de Gaza, con el objetivo de contribuir a la recuperación de ese territorio tras los recientes ataques.

Durante la emisión número 94 de su programa Con Maduro+, el mandatario explicó que se está trabajando en conjunto con organizaciones internacionales para conformar equipos de apoyo que acompañen al pueblo palestino en labores de reconstrucción, producción agrícola y atención médica.

“Desde Venezuela y otros países, queremos sumar esfuerzos para ayudar a Gaza con brigadas de paz que aporten en la reconstrucción y el renacer de Palestina”, expresó.

Maduro calificó esta iniciativa como una causa humanitaria que no debe ser olvidada, y reafirmó su compromiso con el pueblo palestino. “Deseamos que esta causa sagrada de la humanidad sea abrazada por todos, hasta lograr el renacimiento pleno de Palestina”, afirmó durante el segmento Zona Digital.

El presidente también compartió imágenes del retorno de miles de palestinos a la ciudad de Gaza, devastada por los bombardeos del ejército israelí. En ese contexto, comparó el regreso de los gazatíes a sus hogares destruidos con los momentos históricos en que los sobrevivientes de los campos de concentración fueron liberados por las tropas soviéticas al final de la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, Maduro subrayó que la paz verdadera solo será posible si se hace justicia y se juzga a los responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.

T/CO con informacion de VTV