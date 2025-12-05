Venezuela es garantía de seguridad del continente americano

“Venezuela no es amenaza, Venezuela, es garantía de seguridad de todo el continente americano”, expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, al hacer un exhorto al mundo para detener la locura del imperio estadounidense de amenazar en forma extravagante a la nación suramericana.

Desde El Junquito, tras la inauguración de la Academia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), el jefe de Estado aseveró que la nación está alerta y ha activado el plan de ofensiva permanente para garantizar la paz de ataques extranjeros.

“Nosotros lo hemos activado con mucha fuerza en estas 22 semanas de amenaza y agresión imperialista, ilegal, desproporcional e innecesaria”, resumió Maduro, ante los estudiantes y autoridades policiales.

Explicó que la amenaza de agresión militar imperialista en el mar Caribe, es una violación de las leyes internacionales a la luz de la carta de Naciones Unidas y del derecho mundial.

“Es desproporcional, absolutamente desproporcional, extravagante he dicho yo, e innecesaria porque Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica, al contrario”, testimonió, contundente.

“Venezuela es esperanza”, recalcó, al reiterar que es garantía de la seguridad y estabilidad continental en este lado del mundo.