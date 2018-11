Leidy Julio es una joven que regresó el pasado sábado a Venezuela mediante el Plan Vuelta a la Patria. Migró a República Dominicana, donde permaneció tres meses, y decidió regresar “porque en Venezuela está mi bebé, aquí está mi hija”.

Entrevistada por Telesur, Julio manifestó: “Sea lo que sea que vayas a emprender, hazlo en Venezuela. Venezuela es mi hogar, Venezuela es mi casa y por eso estoy regresando”.

El pasado sábado llegaron a su tierra natal 91 connacionales desde República Dominicana. Volvieron con sus sueños y ganas de seguir luchando, pese a que trajeron consigo el peso del maltrato que recibieron en esa nación. Otros expresaron que decidieron volver a su nación porque no consiguieron trabajo.

Mientras tanto, Andrés Vegas también fue repatriado desde Dominicana. Dijo que decidió volver para ver a sus hijos. “Para mí, Venezuela es el mejor país. Cuando estás fuera es que te das cuenta que tú país es el mejor”.

Agregó: “Cuando estás fuera de tu país, valoras más lo que tienes en él. Por eso regreso a mi país, Venezuela”.

Otro ciudadano, que prefirió no identificarse, dijo que “el venezolano no es migrante por naturaleza; la gente no sabe lo que uno pasa cuando está en otro país. Yo prefiero estar en mi país porque ya a uno lo conocen”.

EXPECTATIVAS

Al despedir a sus connacionales en Santo Domingo, el embajador venezolano en la isla, Alí Uzcátegui Duque, detalló que en esta ocasión viajaron 29 mujeres, 28 hombres y 34 niños y niñas, con prioridad concedida a los casos de mayor vulnerabilidad.

“Retornan con muchas expectativas, muchas esperanzas para seguir aportando al desarrollo de nuestra gran Patria Venezuela”, enfatizó el diplomático.

Destacó, reseñado por el Ministerio de Comunicación e Información, la inversión que mantiene el Estado venezolano con el proceso de repatriación y en el ámbito social a lo interno del país, a pesar del asedio económico y financiero que dirigen los centros de poder mundial contra la República Bolivariana.

“La inversión social en Venezuela no se consigue en otros países”, reflexionó al respecto.

El embajador venezolano agradeció al Gobierno de República Dominicana por las facilidades que permitieron repatriar con éxito a un nuevo grupo de connacionales.

Las limitaciones económicas, según testimonios de los repatriados, se perfilan como el principal motivo por el cual este grupo de venezolanos y venezolanas decidió regresar al país.

“Miserable chuleo”

Mientras tanto, el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, William Castillo, denunció ayer que continúa “la operación de propaganda y el miserable chuleo internacional aprovechando el tema migratorio”.

En su cuenta en Twitter expresó: “Cada vez que ofrecen más dinero aparecen nuevos redactores, influencies y medios dispuestos a demostrar que necesitan más plata”.

La declaración de Castillo se produjo luego que el Banco Mundial alertara que “el impacto de la migración venezolana en Colombia puede superar los 1.000 millones de dólares”, de acuerdo con información publicada por el diario colombiano El País.

“Los efectos de la prestación adicional de los servicios de educación, salud, agua, primera infancia, atención humanitaria, servicios de empleo y fortalecimiento institucional serían de entre el 0,23% y el 0,41% del PIB del país, dependiendo de la capacidad de absorción de cada sector”, señaló el organismo.

Sin embargo, el Banco Mundial no menciona que en Venezuela viven más de 6 millones de colombianos, todos atendidos por los planes sociales que impulsa el Gobierno Bolivariano.

Castillo aseveró también en Twitter que el Plan Vuelta a la Patria es una operación social y solidaria sin precedentes que desmonta la fábula migratoria y también la operación de propaganda contra Venezuela. “Casi 9 mil han retornado. Otros 10 mil están registrados y siguen llegando compatriotas a nuestras embajadas”, informó el viceministro.

Solidaridad en acción

El canciller Jorge Arreaza saludó a la delegación médica que partió ayer a El Salvador a continuar con las jornadas quirúrgicas oftalmológicas que lleva a cabo la Misión Milagro y Petrocaribe, la cual en esta fase prevé realizar más de 200 operaciones. Por otra parte, el diplomático participó ayer en el Desfile Nacional por el 40 aniversario de la Independencia de la Mancomunidad de Dominica.Leidy Julio fue repatriada desde Dominicana. Más de 8 mil ciudadanos han regresado al país mediante el Plan Vuelta a la Patria, tras ser víctimas de explotación laboral o discriminación en los países a donde migraron.

T/ Nancy Mastronardi

F/ Minci y Mppre

Caracas