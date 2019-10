Venezuela es un referente mundial de la liberación de la mujer en tiempos de revolución

De manera simultánea en casi todos los estados del país, más de 15 mil mujeres celebraron con diversos actos el Día Nacional del Socialismo Feminista. “Estamos en un proceso de continua reflexión sobre la construcción del concepto del socialismo feminista y avanzamos en el reconocimiento de las heroínas de nuestros estados”, así lo aseguró la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (Min-Mujer), Asia Villegas.

Villegas felicitó a todas las mujeres venezolanas que juegan un papel fundamental en la lucha de la Revolución Bolivariana durante un acto efectuado en el Teatro Municipal con motivo de la citada celebración, bajo la consigna de “Milicianas de la paz, milicianas somos todas”, e hizo énfasis en los dos legados del comandante Hugo Chávez: la unión cívico-militar y el socialismo feminista.

Destacó que el evento tiene como finalidad la proclamación de la mujer en defensa de la paz, la autodeterminación de los pueblos y reafirmar la Revolución Bolivariana, socialista y feminista.

Resaltó que se trataba de una fecha importante dirigida a reivindicar las batallas y las victorias de las mujeres venezolanas durante la Revolución Bolivariana, la cual fue refrendada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) durante 2017, para convertirse en un referente mundial de la liberación de la mujer en tiempos de revolución.

Villegas también recordó cuando el comandante Hugo Chávez al asumir su mandato se declaró feminista y afirmó que “no es posible el socialismo si no es feminista, y no es posible ser feminista sin la realización de la igualdad plena en el socialismo”.

“Nosotras desde estos espacios continuamos un proceso de reflexión, ya iniciado con miras a hacer una construcción que nos permita enarbolar un plan de formación”, aseguró.

En tal sentido, planteó que para la construcción del socialismo feminista se debe relanzar el Plan Nacional de Formación Socialista Feminista Argelia Laya, “de aquella primera edición de 2013 al 2018, a los desafíos que nos impone el nuevo Plan de la Patria 2020-2025. Nosotras decimos que sin feminismo no hay socialismo y viceversa”, destacó.

SOLTAR LAS AMARRAS DEL PATRIARCADO

Villegas manifestó que actualmente se destaca en el mundo y particularmente en América Latina y el Caribe el horizonte emancipador de los pueblos. “Los paquetazos, secuela del modelo neoliberal en contraposición al modelo que prefigura el socialismo del siglo XXI. Este modelo tiene el desafío de soltar las amarras del patriarcado con un sistema de dominación y los lastres coloniales de los siguientes años de historia”, apuntó.

La ministra precisó que el Plan Nacional de Formación Socialista Feminista Argelia Laya tiene como objetivo proporcionar una estructura teórica y conceptual al socialismo feminista.

Sobre los objetivos específicos, señaló que permitirían priorizar la formación como un paso necesario inclusive para impulsar la producción. “Es necesario reconocer las amarras patriarcales que impiden la emancipación y liberación plena de las mujeres. Esas amarras a veces sutiles que se nos meten en nuestro modelo de comunicarnos, de trabajar, de relacionarnos con la otra o el otro no nos permiten avanzar en la construcción del socialismo feminista”, afirmó.

También destacó que es necesaria una visión crítica de la propuesta emancipadora del socialismo feminista frente a la subordinación del patriarcado capitalista. “Para nosotras es necesario revivir la memoria histórica de las luchas de las mujeres y las conquistas de los derechos humanos”, acotó.

Al concluir el evento, se leyó la declaración de defensa de la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y por la reafirmación de la Revolución Bolivariana, socialista y feminista.

VENEZUELA ES UN REFERENTE EN LA LUCHA DE LAS MUJERES

Por su parte, la integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) María León se refirió a la importancia de la celebración de la mujer en la Revolución ya que la mujer ha jugado un papel fundamental en defensa de la paz. Añadió que la fuerza feminista tiene un gran carácter antiimperialista, capaz de enfrentar los nuevos desafíos que sufre frente a un modelo neoliberal.

Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las venezolanas a continuar en la lucha y defensa de la patria. En una breve reseña histórica, León explicó que el socialismo nació en la Rusia revolucionaria en 1917 y luego se desarrolló en la Unión Soviética. “Años después se desplegó a China, Vietnam, Europa del Este y posteriormente se trasladó a América, donde floreció en Cuba, y durante todo ese recorrido ningún presidente ni dirigente político se declaró feminista. Fue hasta hace 10 años cuando el comandante Hugo Chávez se declaró feminista asumiendo una gran responsabilidad ante el mundo”, enfatizó.

En su opinión, gracias a esa declaración del comandante Chávez, Venezuela es un referente en el ejercicio de la revolución y la lucha de las mujeres para ejercer sus derechos en el socialismo bolivariano, con capacidad de formar parte de un proceso político, social y económico y escribir una nueva historia.

EL PUEBLO VENEZOLANO NO SE RINDE ANTE LAS AGRESIONES

La alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, destacó el papel de vanguardia de Venezuela en América Latina al enfrentarse a las agresiones y bloqueos del Gobierno de Estados Unidos.

«Ellos no entienden por qué nosotros no sucumbimos a sus agresiones, a sus maltratos, a sus bloqueos. No entienden por qué con menos de lo que nos han hecho a nosotros se han entregado», expresó.

En esa dirección, subrayó que en Venezuela se está construyendo el socialismo como una nueva realidad con el objetivo de crear un mundo mejor para las niñas, los niños, la juventud y personas adultas mayores. Por esa razón, Farías hizo un llamado a la reivindicación de todos, en especial de

los jóvenes porque “son la garantía del futuro».

«Tenemos que transmitir nuestra experiencia, fuerza y resistencia a las generaciones futuras para que el socialismo sea irreversible, como dijo el comandante Chávez», resaltó.

Farías también recordó que el comandante Hugo Chávez reconoció a la mujer desde la victoria, la derrota, la lucha, la cultura y la resistencia. “Han buscado (la oposición) que sintamos vergüenza por lo que somos y es parte de la industria hegemónica cultural que pretende arrodillarnos, por eso no entienden lo que pasa en Venezuela”, destacó.

Enfatizó que la derecha venezolana e internacional no entiende por qué el pueblo venezolano no se rinde ante las agresiones, los maltratos y los bloqueos como otros pueblos se han entregado. “Somos el pueblo de Guaicaipuro, Bolívar, Rodríguez, Chávez, Maduro, de las madres, las abuelas, de las africanas y de las indígenas, y por eso no nos arrodillamos”, resaltó.

T/ Leida Medina Ferrer

F/ Luis Graterol

Caracas