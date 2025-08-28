Venezuela está cada vez más preparada para defender la paz y soberanía nacional

«Luego de 20 días de asedio contra la nación, puedo decir que hoy estamos más fuertes y más preparados que ayer para defender la paz y la soberanía del país; tenemos más apoyo internacional que nunca antes, así que esa es la moral de Bolívar, de Sucre, de Manuela Sáenz; es la moral del Comandante Chávez: a cada amenaza, una respuesta», aseveró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Durante el acto de clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), el jefe de Estado recalcó que, ante cada intento del enemigo por dañar la estabilidad y la soberanía de la nación, debe haber una respuesta cargada de la fortaleza que ha caracterizado la historia de la revolución por 200 años.

Enfatizó que ni las sanciones, ni la guerra psicológica, ni el asedio han podido ni podrán jamás con Venezuela, que en los tiempos actuales cuenta con el apoyo internacional, desde las civilizaciones más antiguas, como la de China e India, así como las del continente latinoamericano.

“Estamos dando ejemplo como pueblo rebelde para despertar la conciencia antiimperialista y anticolonialista del continente y del mundo”, acotó el presidente Nicolás Maduro.

En ese orden de ideas, sostuvo que Venezuela es un país que, además de no poseer armas nucleares, es una nación que no amenaza ni cuenta con bases militares en ningún continente del planeta. “Venezuela tiene un arma más poderosa que todas las bases militares, que todas las armas, que es el arma de nuestra historia Bolivariana que ha respetado la patria y que está en victoria”.

El jefe de Estado hizo referencia a las intenciones del imperialismo norteamericano y sus pretensiones de entrar al país a través de una intervención militar, al recalcar que Venezuela nació para ser libre, soberana e independiente por siempre: “Así lo decreto ante el cielo, ante Dios y ante el pueblo de Venezuela, nacimos para vencer y jamás para ser vencidos”.

De igual modo, felicitó a los mil tres graduandos del II Curso de Operaciones Especiales, creado por la Revolución Bolivariana para fortalecer las instituciones militares y policiales, que cuentan con personal de calidad combativa y profesional, caracterizada por la moral heredada de los libertadores y libertadoras.

“Nosotros no tenemos unas fuerzas para invadir ningún país, nuestras fuerzas vienen de Bolívar, son libertadoras, no imperialistas, no colonizadoras, no estamos construyendo un poder militar para robarle los recursos naturales a ningún país del continente ni del mundo”, concluyó.