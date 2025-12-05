Venezuela está incorporada con China en el proyecto espacial hacia Marte

El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves la apertura de Venezuela al mundo para impulsar el desarrollo de tecnología espacial con fines pacíficos, poniendo especial énfasis en la colaboración con China en futuros proyectos.

Durante su programa radial «Con Maduro Live De Repente» ,el mandatario designó al General Jorge Márquez, Secretario de la Comisión con China, como el coordinador clave para la puesta en marcha de esta alianza espacial bilateral.

«La bandera de Venezuela estará en la Luna, en Marte, en Júpiter», declaró el presidente. «Estamos abiertos al mundo para el desarrollo de la tecnología espacial para usos pacíficos».

El jefe de Estado confirmó la incorporación de Venezuela a dos proyectos espaciales cruciales impulsados por China: Un plan para alcanzar la Luna en los próximos años y un programa espacial dirigido a Marte.

Maduro celebró esta asociación como un avance significativo del país en términos de desarrollo tecnológico y científico.

El jefe de Estado fijó un horizonte de 15 años para que el país logre un «buen nivel de desarrollo integrado con el espacio». Subrayó que este progreso se dará de la mano de sus aliados estratégicos en el ámbito espacial: China, Rusia e India.

T/Agencia