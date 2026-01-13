Venezuela y Europa acuerdan impulsar una nueva etapa de relacionamiento estratégico

El Gobierno Bolivariano y los representantes diplomáticos de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza acordaron este lunes avanzar hacia una nueva etapa de relacionamiento basada en el diálogo profundo y la cooperación productiva.

El encuentro celebrado en el salón Boyacá del Complejo de Miraflores, fue calificado como franco y cordial. Por la parte venezolana participaron la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el canciller Yván Gil, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Durante la reunión, las partes repasaron el estado actual de los vínculos bilaterales con miras a fortalecer la colaboración en sectores estratégicos como energía, educación, ciencia e industria farmacéutica.

El canciller Gil subrayó la disposición de Venezuela a construir una agenda de trabajo conjunta: «En el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos».

El Ejecutivo Nacional destacó que este acercamiento marca el inicio de una fase de construcción y cooperación integral, orientada al beneficio mutuo y al fortalecimiento de lazos históricos entre Venezuela y las comunidades europeas.

Además, las autoridades venezolanas presentaron un balance sobre los hechos del 3 de enero, denunciando violaciones a la soberanía nacional y al derecho internacional, incluyendo el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. En ese contexto, se reiteró el llamado al cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al respeto de la legalidad internacional.

En la madrugada de ese día, fuerzas de Estados Unidos bombardearon Caracas y varias zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejando un saldo de al menos 100 muertos y una cifra similar de heridos, según informó el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

F/Telesur