Venezuela exhibe avances científicos y tecnológicos en la FIHAV 2025

Como parte de la gestión del Gobierno Bolivariano mediante la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, la ministra Gabriela Jiménez, informó a través de su canal de Telegram, la participación de Venezuela en la Feria Internacional de La Habana 2025 (FIHAV), espacio donde se comparten logros y avances de científicos, investigadores e instituciones nacionales.

Durante la jornada, Venezuela mostró su desarrollo en transformación digital e Inteligencia Artificial (IA), junto a las bondades del Programa Nacional Semilleros Científicos, especialmente en el área de robótica educativa. Niños y niñas venezolanos presentaron al pueblo cubano y visitantes internacionales el prototipo Harvy, diseñado para la detección de parámetros agrícolas y siembra de precisión, además de un innovador sistema de traducción de lenguaje de señas.

En el ámbito de ciencia para la producción, se expusieron productos a escala banco y semiindustrial en las áreas de salud, agroalimentación y saneamiento ambiental. Entre ellos destacan:

Kits de diagnóstico viral para la detección del Sars Cov-2

Kits de Hepatitis test Elisa IgG

Diagnóstico serológico de Chagas

Kits de análisis químico de cálculos biliares

Biocontroladores para mitigar la proliferación de dengue, fiebre amarilla y zika

Asimismo, se presentó el trabajo en probióticos para mejorar la microbiota intestinal, junto al producto Biodeya, enfocado en el saneamiento ambiental.

La Alianza Científico-Campesina mostró sus proyectos de biofertilizantes, biopesticidas y bioherbicidas microbianos, orientados a garantizar un manejo agrícola sostenible que contribuya a la producción de alimentos saludables y nutritivos. También se expusieron servicios basados en datos satelitales, aplicados a sectores como agricultura, minería, cuerpos de agua y gestión de riesgos naturales.

La ministra Jiménez destacó la excelente receptividad del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien expresó su alegría al conocer los aportes científicos y tecnológicos de Venezuela. “Fortalecer la hermandad entre los pueblos y la colaboración entre naciones es uno de los objetivos de cada trabajo, iniciativa y gestión que realizamos en Venezuela, gracias al liderazgo y apoyo del presidente Nicolás Maduro ”.

