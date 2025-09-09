Venezuela exhibe potencialidades en Feria de Inversión y Comercio de China

Venezuela participó en la 25º Feria Internacional de Inversión y Comercio de China (CIFIT), donde ratificó la unión entre ambos países. En esta actividad, participó la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, según reseñaron medios nacionales.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Godoy explicó que su participación tiene como finalidad impulsar las exportaciones no petroleras en el gran mercado chino. “Una plataforma para el desarrollo del comercio y las inversiones en el nuevo mundo”, escribió desde Xiamen-Fujian.

Por otra parte, Godoy recalcó que la invitación de Venezuela a la 25º Feria Internacional de Inversión y Comercio de China, forma parte de la alianza estratégica entre los jefes de Estado, Nicolás Maduro y Xi Jinping. En este encuentro Venezuela reafirma y fortalece la Alianza a Todo Tiempo y a Toda Prueba con China.

La iniciativa se produce en un contexto de guerra comercial y amenazas de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Por lo tanto, este foro demuestra que existe un nuevo mundo pujante y su consolidación irreversible.

En la actualidad, China se posiciona como el principal socio comercial de Venezuela, al reflejar el sólido compromiso entre las dos naciones. Bajo el lema “Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo”, la cooperación entre ambos países abarca más de 600 acuerdos bilaterales.

F/Medios nacionales