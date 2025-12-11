03_ZC_L0466_P-1536x1386

Venezuela exige cese del intervencionismo del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina

DestacadaNacionales

Durante la gran marcha en tributo al 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,aseveró que desde Venezuela «pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina».

«Basta de políticas de cambio de régimen, de golpe de Estado y de invasiones en el mundo», expresó el Mandatario venezolano.

El Presidente también subrayó que los únicos que garantizan la paz, la estabilidad y el desarrollo armónico de Venezuela, Suramérica y el Caribe, «somos nosotros, los Bolivarianos del siglo XXI».

En este sentido, el Líder de Venezuela afirmó con fuerza que el pueblo venezolano mantiene una posición firme frente a cualquier intento de dominación, porque «esta Patria le pertenece al noble, soberano y aguerrido pueblo de Venezuela».

T/Prensa Presidencial

Comments are closed.