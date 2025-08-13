Venezuela exige a Guyana el cese de operaciones de ExxonMobil en Bloque Stabroek

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, informa al país y a la comunidad internacional a través de un comunicado, que en fecha de hoy, fue entregada al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana una Nota Verbal en la que se expresa la más enérgica protesta por el inicio de operaciones del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga One Guyana.

Estas operaciones, a cargo de la transnacional ExxonMobil en asociación con las autoridades guyanesas, se están llevando a cabo en el Bloque Stabroek, un área marítima pendiente de delimitación entre ambos países. Por lo que estas acciones son consideradas ilegales bajo el derecho internacional, ya que vulneran el principio de abstenerse de realizar actos que alteren la situación.

Venezuela advierte a la ExxonMobil y a cualquier otra empresa que pretenda participar en actividades de exploración o explotación en dichas aguas «que tales acciones pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas». Además, se reserva la facultad de ejercer todos los derechos que le pertenecen, utilizando todos los medios y habilidades que le concede el Derecho Internacional para proteger su soberanía e integridad territorial.

El pueblo de Venezuela reitera su llamado al Gobierno de Guyana a cesar inmediatamente estas operaciones y a retomar el camino del diálogo directo a efectos de preservar la paz y estabilidad de toda la región caribeña.

F/VTV