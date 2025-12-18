Venezuela exige reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras nuevas amenazas de EEUU

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de exigir el restablecimiento del derecho internacional y la defensa de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, informó el canciller Yván Gil a través de su canal oficial de Telegram.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores señaló que “Venezuela ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU una agresión abierta y criminal del imperialismo estadounidense, que amenaza a nuestro país con la pretensión colonial de apropiarse del petróleo y los recursos que pertenecen al pueblo venezolano; estas acciones violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, constituyen un crimen de agresión y buscan someter por la fuerza a una nación soberana que jamás se rendirá”.

Gil enfatizó que “hoy Estados Unidos (EE. UU.) no disimula su ambición: quiere arrebatar la mayor reserva petrolera del mundo”.

De igual forma, reiteró que Venezuela continuará en la defensa de su soberanía frente a cualquier intento de injerencia externa, al destacar que el país se mantiene firme, unido y de pie, para preservar su independencia, su dignidad y su derecho irrenunciable a decidir su propio destino, con la verdad, la razón histórica y la resistencia de un pueblo que seguirá avanzando en victoria perpetua”.

La solicitud de Caracas ante el Consejo de Seguridad forma parte de una serie de pronunciamientos oficiales que buscan activar mecanismos multilaterales para denunciar lo que el Gobierno venezolano considera una amenaza directa contra su integridad y sus recursos estratégicos.

F/VTV