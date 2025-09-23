Venezuela exigirá ante la ONU cese de la agresión de EE.UU. en el Caribe

Ante el 80.° Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una delegación de diplomáticos venezolanos se encuentra en Nueva York, para advertir la situación bélica que hay en el Caribe y exigir el cese de las agresiones del Gobierno de los EE.UU contra Venezuela.

El Presidente Nicolás Maduro Moros dio a conocer esta acción en su programa «Con Maduro+», tras la consulta que le realizara el periodista Luis Guillermo García en el segmento Zona Digital.

Citando una frase de José Gervasio Artigas: «No esperemos nada, sino de nosotros mismos», el Jefe de Estado dijo que se ha logrado ganar la paz con esfuerzo propio. Y la soberanía y la paz se mantendrán con esfuerzo propio. «Estamos preparados para que este país sea libre, tenga paz y tenga prosperidad hacia el futuro (…), lo demás lo seguirás viendo, está en pleno desarrollo», le respondió el Mandatario nacional al periodista venezolano, quién insistió en las acciones a tomar.

El presidente Maduro reiteró que se ha consolidado la fusión perfecta del Poder Popular- Militar- Policial, donde millones de hombres y mujeres están listos, prestos, armados y en forma de combate, para defender el derecho a su suelo, a su tierra, a sus riquezas, para vivir en sociedad y en paz.

«Yo soy de esos venezolanos, seguidor del pensamiento bolivariano que, (…) por fortuna, hemos visto millones de hombres y mujeres humildes y de a pie, en Venezuela, derrotar a imperios poderosos en todas las formas de guerra que nos han aplicado, y preparados con las armas en la mano para defender esta tierra sagrada. Por fortuna lo hemos visto y lo seguimos viendo», dijo de forma enfática el Jefe de Estado venezolano.

De acuerdo a los recientes pronunciamiento que hiciera uno de los actores del fascismo venezolano, Leopoldo López, en diferentes medios de comunicación para solicitar al Gobierno norteamericano que tome iniciativas militares en contra Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, descalificó su planteamiento.

«Yo le digo algo a Leopoldo López (…), es un corrupto, un cobarde, un psicópata, un sociópata. Tú, sociópata, mira, mírame Leopoldo López, si algún día invaden a Venezuela te quiero ver adelante, de primero. ¿Oíste? Cobarde, ladrón, corrupto, criminal», manifestó el presidente Maduro con profundo rechazo.

