Venezuela expresa solidaridad a Emiratos Árabes Unidos y aboga por la paz y el diálogo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan cuyo eje central del diálogo fue el deseo de una solución diplomática para alcanzar una paz duradera en el contexto internacional actual.

La información fue difundida a través de su canal oficial de Telegram, donde Rodríguez destacó que durante el contacto, transmitió la solidaridad del pueblo y el Gobierno venezolano hacia la nación emiratí.

Además, enfatizó la importancia de establecer mecanismos de entendimiento que pongan fin a las tensiones mediante el diálogo constructivo y el respeto mutuo entre las naciones.

La presidenta encargada, aprovechó la oportunidad para agradecer la visita del enviado especial realizada en enero. Asimismo, agradeció la donación recibida de ese país para la adquisición de equipos médicos destinados al sistema de salud nacional.

