Venezuela felicita al pueblo de San Vicente y las Granadinas y reafirma cooperación con Gobierno de Godwin Friday

Venezuela felicita al pueblo de San Vicente y las Granadinas por la «ejemplar jornada democrática» celebrada el pasado 27 de noviembre, y señala que es muestra del compromiso de la isla con la «participación ciudadana y estabilidad institucional», al tiempo que reitera la disposición de Caracas de trabajar con el nuevo liderazgo de Godwin Friday.
En un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro expresó su reconocimiento al Dr. Godwin Friday y al Nuevo Partido Democrático (NDP) por los resultados electorales, reiterando su «disposición a trabajar con el nuevo gobierno en el marco del respeto mutuo y la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos».
Asimismo, Caracas destacó el trabajo y liderazgo de estos años del primer ministro saliente Ralph Gonsalves, «un líder caribeño cuyo compromiso con la integración regional y la defensa de los intereses del Caribe ha sido ejemplar».
En este sentido, homenajeó la trayectoria de Gonsalves recordando que, bajo su mandato, «desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de la unidad regional, en la promoción del diálogo político y en el impulso de iniciativas que beneficiaron directamente a nuestros pueblos».
«Venezuela valora profundamente su liderazgo y la relación de cooperación que siempre mantuvo con nuestro país», expresa el documento.
Venezuela reafirmó su voluntad de «seguir ampliando los lazos de amistad y cooperación», trabajando conjuntamente en los «mecanismos de integración regional y en la defensa del Caribe como Zona de Paz».
A continuación, comunicado íntegro: