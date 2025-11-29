Venezuela felicita al pueblo de San Vicente y las Granadinas y reafirma cooperación con Gobierno de Godwin Friday

Venezuela felicita al pueblo de San Vicente y las Granadinas por la «ejemplar jornada democrática» celebrada el pasado 27 de noviembre, y señala que es muestra del compromiso de la isla con la «participación ciudadana y estabilidad institucional», al tiempo que reitera la disposición de Caracas de trabajar con el nuevo liderazgo de Godwin Friday.

En un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro expresó su reconocimiento al Dr. Godwin Friday y al Nuevo Partido Democrático (NDP) por los resultados electorales, reiterando su «disposición a trabajar con el nuevo gobierno en el marco del respeto mutuo y la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos».