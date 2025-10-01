Venezuela felicita a China al cumplirse 76° años de su fundación

A través de la publicación de un comunicado oficial, Venezuela manifiesta sus más sinceras felicitaciones al hermano Pueblo de la República Popular China y a su Gobierno, en esta fecha especial, cuando se celebra el 76° aniversario de su fundación.

El mensaje fue difundido en el canal Telegram del canciller, Yván Gil, quien destacó que después de un largo periodo de luchas contra el colonialismo el partido comunista chino llevó el sueño independentista, libertad, inclusión social y actualmente celebra en tiempo de revitalización.

El Gobierno nacional que lidera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicita a su homólogo chino, Xi Jinping, y le desea la continuidad de los triunfos en su país junto a su pueblo.

“Desde el suelo de hombres y mujeres libres, forjados por la espada de libertadores, del gran Simón Bolívar y el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, con orgullo saludamos los importantes logros alcanzados en estos años de esfuerzos y proeza”, citó el texto.

F/VTV