Venezuela felicita a Cuba en el 67° aniversario del Triunfo de la Revolución

La República Bolivariana de Venezuela felicita al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al heroico pueblo de Cuba, con motivo de la conmemoración del 67.° Aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana, al tiempo que reitera su admiración por ser ejemplo de dignidad y humanismo.

“Al evocar esta memorable gesta heroica que abrió un horizonte irreversible de dignidad, soberanía y justicia social para Cuba y para toda nuestra América, los tambores de la emancipación resuenan con las fuerzas de 67 años de victorias”, señala un comunicado difundido por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, mediante su canal de Telegram.

Asimismo, la misiva señala que aquella alborada de 1959 no solo representó un nuevo amanecer para el pueblo cubano, sino el nacimiento de la esperanza que encendió la antorcha de la dignidad y la esperanza para todos los pueblos de América y el mundo que luchan por su independencia definitiva.

“Venezuela y Cuba, unidas por el legado histórico de Bolívar y Martí, y selladas por la hermandad inquebrantable de los Comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, ratifican hoy más que nunca, frente a las grotescas pretensiones imperiales de vulnerar la soberanía con bloqueos y agresiones para asediar nuestro Caribe, su compromiso irrenunciable de seguir transitando juntas como naciones hermanas hacia el camino de la defensa de la soberanía, la paz, el socialismo y el derecho de nuestros pueblos a construir su propio destino sin tutelajes ni imposiciones”, reza parte del texto.

