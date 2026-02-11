Venezuela felicita a Irán por 47º Aniversario de la Revolución Islámica

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha felicitado oficialmente a Irán con motivo del 47.º aniversario de la Revolución Islámica, destacando los lazos bilaterales, así lo informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Telegram.

“En nombre del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, enviamos un fraterno mensaje de felicitación al Gobierno y al hermano pueblo de la República Islámica de Irán al conmemorarse hoy el 47° aniversario de la victoria de la Revolución Islámica”, comunicó Gil.

En dicho comunicado, el diplomático venezolano además extendió la hermandad y solidaridad con la nación persa, además de elevar el compromiso para el trabajo conjunto por un mundo multicéntrico y pluripolar.

Irán conmemora este miércoles el 47.º aniversario de la Revolución Islámica. El 11 de febrero de 1979, triunfó la Revolución Islámica en Irán, que condujo a la caída del último shah, Mohamad Reza Pahlavi, y a la transición de la monarquía a la República Islámica bajo el liderazgo del Imam Jomeini (P).

F/VTV