Venezuela felicita al pueblo de Vietnam por su 80° aniversario de la Independencia

La República Bolivariana de Venezuela transmite sus más fraternas felicitaciones al heroico Pueblo de Vietnam, a su Gobierno y al glorioso Partido Comunista de Vietnam, con motivo de la conmemoración del 80° aniversario de la independencia nacional.

El 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh declaró la independencia luego de la Revolución de Agosto y Vietnam se convirtió en la primera nación asiática en independizarse después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, se puso fin al dominio colonial francés y japonés y se dictó el Día Nacional de la República Socialista de Vietnam.

Hanoi, la capital vietnamita, se llena de celebraciones este día, con un evento histórico con alrededor de 40.000 participantes que toman parte en el desfile y procesión, organizados en 87 divisiones que incluyen unidades ceremoniales, grupos civiles, ramas militares, milicias y policías, y contingencias de vehículos motorizados y especializados.

Pham Thanh Van, un veterano de 78 años, vistió su uniforme militar con medallas ganadas combatiendo a tropas estadounidenses mientras observaba desde un asiento en primera fila frente al mausoleo de Ho Chi Minh. “Este será mi último recuerdo. No nos olviden (…) Me siento muy orgulloso. La independencia trajo desarrollo y prosperidad al país. Sentí que valía la pena luchar por ella”.

Tropas chinas y rusas marcharon juntas a sus homólogos vietnamitas en la procesión que duró alrededor de dos horas, comenzando con un escuadrón de helicópteros que siguió la bandera nacional de estrella amarilla y los estandartes de hoz y martillo sobre la capital.

Venezuela y Vietnam tienen 35 años de relaciones diplomáticas en las que, en los últimos 25 años, se han afianzado las bases de hermandad y cooperación multisectorial en diversas áreas, en las que se ha consolidado al más alto nivel, como parte de la visión geoestratégica compartida de construir un mundo multicéntrico y pluripolar.

F/VTV