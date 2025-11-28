Venezuela felicitó al pueblo de San Vicente y las Granadinas por la jornada democrática del 27 de noviembre

La República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado oficial publicado por el canciller, Yván Gil, felicitó al pueblo de San Vicente y las Granadinas por la ejemplar jornada democrática del 27 de noviembre de 2025, al tiempo que reconoció a Godwin Friday y al Nuevo Partido Democrático (NDP) por los resultados electorales.

La comunicación reiteró la disposición de Venezuela de trabajar con el nuevo gobierno en el marco del respeto mutuo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros pueblos.

A continuación, texto íntegro del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela felicita al pueblo de San Vicente y las Granadinas por la ejemplar jornada democrática del 27 de noviembre de 2025, que reafirma su firme compromiso con la participación ciudadana y la estabilidad institucional. Asimismo, expresa su reconocimiento al Dr. Godwin Friday y al Nuevo Partido Democrático (NDP) por los resultados electorales, reiterando nuestra disposición a trabajar con el nuevo gobierno en el marco del respeto mutuo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros pueblos.

El Gobierno Bolivariano reconoce y agradece la destacada trayectoria del Primer Ministro saliente, Ralph Gonsalves, un líder caribeño cuyo compromiso con la integración regional y la defensa de los intereses del Caribe ha sido ejemplar. Durante su mandato, desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de la unidad regional, en la promoción del diálogo político y en el impulso de iniciativas que beneficiaron directamente a nuestros pueblos. Venezuela valora profundamente su liderazgo y la relación de cooperación que siempre mantuvo con nuestro país.

Venezuela reafirma su voluntad de seguir ampliando los lazos de amistad y cooperación con San Vicente y las Granadinas, trabajando conjuntamente en los mecanismos de integración regional y en la defensa del Caribe como Zona de Paz, en favor de la estabilidad, el desarrollo sostenible y el bienestar compartido de nuestros pueblos.

Caracas, 28 de noviembre de 2025

REDACCIÓN MAZO