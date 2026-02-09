Venezuela felicitó a António José Seguro por su amplia victoria en las presidenciales de Portugal

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela envió un mensaje oficial de felicitación al presidente electo de António José Seguro, tras su contundente victoria en las elecciones presidenciales de Portugal, en las que derrotó al candidato de la ultraderecha, André Ventura, con una amplia mayoría de votos en la segunda vuelta celebrada este domingo.

A través de sus redes sociales, el canciller Yván Gil expresó, en nombre del pueblo y del Gobierno venezolano, sus felicitaciones a Seguro, resaltando el resultado como una expresión de la voluntad democrática del pueblo portugués. El mensaje también fue extendido a la comunidad portuguesa que reside en Venezuela, con el compromiso de fortalecer los lazos de cooperación, amistad y trabajo conjunto en beneficio de ambos pueblos.

“El pueblo y el Gobierno de la República —señaló Gil— felicitan a António José Seguro, quien ha obtenido una contundente victoria electoral para asumir la Presidencia de la República de Portugal”, y agregó que Venezuela espera seguir transitando caminos de cooperación y amistad, consolidando una agenda de trabajo en beneficio de las naciones y sus pueblos.

La felicitación oficial refleja el interés de Caracas por fortalecer las relaciones bilaterales y el reconocimiento mutuo entre países con enfoque en la diplomacia, el respeto y la cooperación internacional.

F/Globovisión