Venezuela de fiesta tras aceptación de postulación del Joropo y su diversidad en Unesco

Una delegación de Venezuela acudió a la India para presentar la postulación del Joropo como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) aceptó la postulación.

“Venezuela quiere felicitar a la India por la excelente organización y son fundamentales las contribuciones de la Unesco al mundo ya que promueve la democratización de la educación, la ciencia, la cultura y promueve la biodiversidad en aras de alcanzar el progreso y la justicia social para todos los pueblos”, expresó la delegación.

Indicaron que el Joropo venezolano, único y diverso es una expresión cultural que abarca la música, la danza y el canto como símbolo de identidad nacional. “Desde la República Bolivariana de Venezuela reafirmamos el compromiso con los valores de la Unesco, por lo que defendemos y promovemos la solidaridad y diversidad cultural”, enfatizaron.

