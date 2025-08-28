Venezuela fortalece agenda científico-tecnológica frente a injerencias extranjeras

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, sostuvo este jueves un encuentro con el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, para consolidar la agenda científico-tecnológica del país, en línea con el proceso de transformación impulsado por el presidente Nicolás Maduro.

A través de su canal de Telegram, Jiménez explicó que se evaluaron nuevos proyectos de investigación orientados a “brindar mayor atención, seguridad y bienestar al pueblo venezolano”.

También se analizó “el impacto de la política injerencista de los Estados Unidos, ejecutada mediante la aplicación de ilegítimas Medidas Coercitivas Unilaterales”, que afectan áreas como salud, biotecnología, nuevas tecnologías y ciberseguridad.

La ministra destacó la labor de científicos, investigadores, campesinos e innovadores venezolanos, quienes continúan desarrollando soluciones soberanas frente a estas dificultades. Según el Observatorio Venezolano Antibloqueo, hasta agosto de 2025 se han registrado más de 37.600 medidas coercitivas sobre 30 países, siendo Venezuela el cuarto más afectado con 1.042 sanciones en la última década.

Jiménez subrayó: “Contra la injerencia extranjera, prevalecerá la unidad del pueblo-gobierno, desde la gran capacidad que tenemos para generar soluciones efectivas y soberanas para el país”.

