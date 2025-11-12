Venezuela fortalece capacidades en tecnología nuclear para el tratamiento avanzado de aguas residuales

En un esfuerzo continuo por fortalecer la seguridad hídrica nacional, Venezuela destaca por su participación en el curso regional avanzado de capacitación sobre aplicaciones de la tecnología de radiación para el tratamiento de aguas residuales, que se realiza del 10 al 14 de noviembre de 2025 en Buenos Aires, Argentina.

La actividad se enmarca en el proyecto regional de cooperación técnica RLA1023 denominado “Fortalecimiento de la capacidad técnica para el uso de la tecnología de radiación en el tratamiento de aguas residuales» del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear en América Latina y el Caribe (Arcal), que busca incrementar la efectividad del tratamiento de aguas residuales mediante tecnología nuclear. Venezuela, representada por sus profesionales de vanguardia, afianza su compromiso con la ciencia nuclear para fines pacíficos y la gestión ambiental sostenible.

Experiencia venezolana

El país cuenta con la participación estelar de dos investigadores de trayectoria, esenciales para la transferencia de este conocimiento, Miriam Suárez Sánchez quien es la contraparte del proyecto RLA/1/023 en Venezuela. Es Licenciada en Química (UCV) y Máster en Gestión de la Calidad y Ambiental. Lidera el Centro de Tecnología de Materiales de la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIIDT), asegurando que las capacidades adquiridas se integren en el sistema científico-tecnológico venezolano.

Asimismo, participa Carlos Jiménez, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), con M. Sc. en Instrumentación de la UCV, quien se desempeña como responsable de la planta de esterilización por rayos Gamma de Venezuela (PEGAMMA), aportando su vasta experiencia en automatización industrial, sistemas embebidos e irradiación Gamma, crucial para la implementación práctica de esta tecnología avanzada en el país.

Alianza regional por el bienestar de los pueblos

El curso, organizado por la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina CNEA, con el auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reúne a 13 naciones para capacitar a profesionales en el uso avanzado de aceleradores de electrones (Electron Beam, EB), una tecnología esencial para la remediación ambiental.

¿Qué son las aguas residuales y cuál es el proceso de tratamiento con tecnología nuclear?

Las aguas residuales son las aguas que han sido afectadas por el uso humano en viviendas, industrias, agricultura o también las aguas de lluvia desplazadas de los ambientes urbanos hacia los arroyos o ríos y que contienen algún tipo de partícula contaminante como microorganismos patógenos, compuestos químicos tóxicos, pesticidas, fármacos, y contaminantes emergentes que los tratamientos convencionales no siempre pueden eliminar por completo.

La técnica nuclear aplicada de irradiación con haz de electrones (EB) utiliza la radiación ionizante como la generada por aceleradores de electrones para purificar el agua. Durante la activación química el haz de electrones penetra el agua y genera radicales libres de altísima reactividad, estos radicales libres atacan y rompen las estructuras químicas de los contaminantes más resistentes (como hormonas o residuos de medicamentos) destruyendo así eficazmente bacterias, virus y parásitos, logrando una desinfección superior a métodos tradicionales.

La investigación y aplicación de técnicas nucleares impacta positivamente en la mejora sustancial de la calidad del agua disponible proveyendo a la población de agua reutilizable y segura obtenidas a través de efluentes de alta calidad que pueden ser reutilizados de manera segura en la agricultura, la industria o la recarga de acuíferos, aliviando la presión sobre las fuentes de agua dulce potable.

Un esfuerzo regional de vanguardia

Durante las jornadas, los participantes venezolanos están adquiriendo conocimientos sobre los fundamentos de la radiación ionizante en remediación ambiental, tecnologías de reutilización del agua, gestión de lodos y los pasos para la introducción del haz de electrones en la región.

El programa incluye una visita técnica a la Planta Sudoeste de AySA y a las instalaciones de irradiación del Centro Atómico Ezeiza de la CNEA. Este intercambio, facilitado por Arcal y el OIEA, consolida la cooperación regional y el uso pacífico de la tecnología nuclear en beneficio directo de la salud pública y el ambiente en América Latina.

F/Mincyt