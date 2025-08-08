Venezuela fortalece defensa ante la guerra cognitiva

El vicepresidente de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, afirmó que Venezuela cuenta con un sistema virtuoso de defensa en el campo cognitivo y comunicacional, basado en el método “Calles, redes, medios, paredes y radio bemba”, ideado por el presidente Nicolás Maduro.

Durante la conferencia Guerra Cognitiva: de la Psicopolítica al Dominio Mental, dictada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Caracas, Ñáñez explicó que este tipo de confrontación busca degradar, a nivel neurológico, los procesos donde se genera el conocimiento y se toman decisiones, utilizando tecnologías capaces de interactuar de forma directa con cada individuo.

Resaltó que el país desarrolla estrategias propias para enfrentar este fenómeno, apoyadas en su cultura, moral y doctrina militar-popular, así como en la formación continua de la FANB en sociología, psicología y ciencias de la guerra.

T/CO