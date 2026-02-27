Venezuela fortalece su oferta educativa universitaria digital y con acceso gratuito para todos

En un firme compromiso con la educación y la formación académica de la juventud venezolana, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, dieron a conocer que todos los jóvenes venezolanos que se encuentren fuera de Venezuela pueden cursar carreras universitarias a distancia.

Se estima que esta accesibilidad educativa digital sea ampliamente reconocida y valorada por los jóvenes connacionales que no residen en el país. «A los que están fuera de nuestra Patria, pueden y tienen acceso a programas educativos, vía Zoom, vía digital, para que no se desprendan de su país», resaltó la Mandataria Nacional Encargada.

El ministro Héctor Rodríguez informó que todos los estudiantes que deseen regresar al país tienen garantizados sus cupos en el sistema educativo nacional para que puedan reintegrarse, sin inconvenientes, al nivel educativo que les corresponda.

Así mismo reiteró que además de ser gratuita la educación en Venezuela, también cuenta con políticas de financiamiento que permiten a los jóvenes no solo obtener un título, sino también organizarse en redes de apoyo y contar con apalancamiento financiero para sus proyectos.

Prensa Presidencial