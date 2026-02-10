Venezuela gestiona ante la Unesco la arepa y la hallaca como patrimonio de la humanidad

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, confirmó que el Estado venezolano avanza con celeridad en la entrega y aprobación de los expedientes de la arepa y la hallaca ante la Unesco para su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

Durante su intervención, el ministro destacó la importancia de salvaguardar el origen nacional de estos platos emblemáticos y anunció que este año se espera también la declaratoria oficial para el Tamunangue o Sones de Negro del estado Lara.

La delegación venezolana presentó formalmente el expediente de la arepa tras una exhaustiva investigación que vincula su nombre al vocablo «aripo», originario del pueblo indígena Cumanagoto en el oriente del país.

Asimismo, subrayó que, aunque Venezuela comparte su cultura con fraternidad, es imperativo asegurar la titularidad histórica de sus tradiciones ante el mundo. Bajo esta premisa, la institución prepara ahora el documento técnico de la hallaca por instrucción directa del Ejecutivo Nacional.

Motor económico cultural

Villegas, también anunció el diseño de un Motor Económico Cultural destinado a cuantificar y potenciar el aporte de las dinámicas culturales al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Subrayó la necesidad de abandonar la visión de la cultura como un gasto accesorio para reconocerla como una fuente de desarrollo nacional que genera empleo, movilización logística e identidad soberana.

Asimismo, ratificó la importancia de la gestión cultural que asume así la responsabilidad de formalizar un sistema de medición similar al de naciones como México, donde el arte aporta significativamente al crecimiento nacional, por lo que mencionó que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura enfoca sus esfuerzos en áreas como el cine, la industria musical y la artesanía, con el fin de que la sociedad reconozca en sus raíces una oportunidad de progreso económico y estabilidad social.

F/VTV