Venezuela honra el legado del Libertador Simón Bolívar

En el marco de la conmemoración del 195 aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó un solemne homenaje en la sede de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, ubicada junto a la Casa Natal del Padre de la Patria.

Desde este espacio histórico, el Jefe de Estado evocó con profundo sentimiento patriótico la figura del hombre que marcó el destino de América, exaltando su memoria y proclamando: “¡Honor y Gloria a Bolívar en este día tan especial!”.

Maduro recordó que fue un 17 de diciembre de 1830, a la 1:05 de la tarde, cuando Bolívar pasó a la inmortalidad, dejando un legado que aún ilumina el camino de los pueblos latinoamericanos.

Más temprano, a través de su canal oficial de Telegram, el Mandatario Nacional compartió un mensaje en el que destacó que, al conocerse la noticia de la muerte del Libertador, “los pueblos liberados se estremecieron”. Subrayó que Bolívar, conocido como el Genio de América, entregó su vida, su cuerpo y su fortuna por la emancipación continental.

El presidente resaltó que la grandeza del Libertador forjó de manera indestructible el destino de Nuestra América, y citó palabras poéticas para afirmar que Bolívar no murió, sino que su espíritu permanece vigilante, acompañando los destinos de su pueblo. “Hoy, su ideal irradia una luz inextinguible en su cuna: la Venezuela bolivariana”, expresó.

Asimismo, Maduro enfatizó que el bolivarianismo auténtico, revitalizado por el comandante Hugo Chávez, constituye un eje fundamental de lucha contra el imperialismo y el colonialismo, además de ser un motor de unidad y resistencia frente a las adversidades.

Con firmeza, el líder de la Revolución Bolivariana concluyó: “¡Bolívar vive!”, reafirmando que el pensamiento y la obra del Padre de la Patria siguen siendo fuerza creadora y redentora en el siglo XXI.

T/CO