¡Venezuela Imparable!: Derrotó a Curazao y avanza a semifinales en Serie de las Américas

Venezuela consiguió su quinta victoria consecutiva en la Serie de las Américas, para posicionarse como el segundo lugar de la tabla general, tras derrotar a la representación de Curazao con marcador de 12 carreras por 4 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Esta noche Venezuela se medirá contra Cuba y tendrá en el montículo al abridor zurdo Adrián Almeida.

Almeida esta consciente que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar el pase a la final contra la ofensiva cubana, que partió como favorito desde el inicio debido a la presencia de esencialmente el mismo roster que tendrá durante el Clásico Mundial de Béisbol en el mes de marzo.

El choque Venezuela Cuba se llevará a cabo a las 7:30 PM.

T/CO