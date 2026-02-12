Nunez_Renato_03_Abrir

¡Venezuela Imparable!: Derrotó a Curazao y avanza a semifinales en Serie de las Américas

DeportesDestacadaImpacto

Venezuela consiguió su quinta victoria consecutiva en la Serie de las Américas, para posicionarse como el segundo lugar de la tabla general, tras derrotar a la representación de Curazao con marcador de 12 carreras por 4 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Esta noche Venezuela se medirá contra Cuba y tendrá en el montículo al abridor zurdo Adrián Almeida.

Almeida esta consciente que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar el pase a la final contra la ofensiva cubana, que partió como favorito desde el inicio debido a la presencia de esencialmente el mismo roster que tendrá durante el Clásico Mundial de Béisbol en el mes de marzo.

El choque Venezuela Cuba se llevará a cabo a las 7:30 PM.

T/CO

