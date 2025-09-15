Venezuela incauta 3.600 kilos de cocaína en aguas territoriales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la captura de una embarcación con 3.600 kilos de cocaína en aguas venezolanas.

En rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el jefe de Estado detallò que los tripulantes fueron detenidos tras una operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad, quienes incautaron la droga para su destrucción.

Maduro destacó la preparación de las autoridades para enfrentar al narcotráfico y cuestionó a fuerzas militares de Estados Unidos por el ataque en el Caribe contra otra embarcación, al que calificó como una violación de leyes internacionales y de derechos humanos.

