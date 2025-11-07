Venezuela incauta más de una tonelada de “Súper Marihuana” en el estado Lara

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó este viernes la incautación de 1.253 kilogramos de una nueva variedad de marihuana conocida como “Súper Marihuana” en el estado Lara, como parte de los operativos permanentes contra el narcotráfico en el país.

Durante su participación en el Congreso “Consumo de drogas y delincuencia juvenil: justicia con rostro humano”, realizado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Cabello precisó que este cargamento forma parte de una serie de procedimientos ejecutados recientemente, entre ellos uno previo en el que se decomisaron 800 kilos de droga en la misma entidad.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) señaló que, con este alijo, las autoridades nacionales han retenido 64 toneladas de drogas en lo que va de año, superando el 50% del volumen que, según estimaciones de la ONU, transita por el territorio venezolano.

“En Venezuela se combate el narcotráfico con firmeza, sin bombardear ni asesinar a nadie”, subrayó.

Cabello destacó que las acciones contra el tráfico ilícito han derivado incluso en la detención de funcionarios públicos, entre ellos policías, fiscales y alcaldes involucrados con redes criminales. “Los narcotraficantes buscan controlar territorios y estructuras de poder, pero en Venezuela no pasarán”, afirmó.

Finalmente, exhortó a fortalecer el rol de la familia y del Estado en la prevención del consumo, y propuso endurecer las penas contra quienes sean capturados con grandes cantidades de drogas, sin otorgarles beneficios procesales. “El que trafica 100 kilos de cocaína o marihuana no debe tener derecho a redención; al salir volverá a delinquir”, advirtió.

T/CO