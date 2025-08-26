Venezuela inicia tercera fase del programa Conduce por la Vida

El fiscal general de la Repùblica, Tarek William Saab, anunció este martes el lanzamiento de la tercera fase del programa Conduce por la Vida, iniciativa orientada a reducir los accidentes de tránsito en el país.

El anuncio fue realizado junto al ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, quienes destacaron los resultados positivos alcanzados hasta ahora gracias al trabajo conjunto con organismos de seguridad y campañas en medios radiales y televisivos.

Según Saab, el programa ha permitido detectar 22.042 infractores, quienes fueron incorporados a aulas viales para prevenir futuras faltas, de los cuales 17.934 correspondieron a conductores de motocicletas.

La nueva fase se enfocará especialmente en los motorizados, bajo la consigna: “Si enciendes tu moto, no apagues tu vida”. Para ello, se contará con un despliegue de funcionarios y la difusión de materiales audiovisuales en cines y otros medios, con el objetivo de promover la conciencia sobre seguridad vial y respeto a las normas de tránsito.

T/CO