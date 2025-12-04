Venezuela insta a la ONU a designar un asesor para evaluar el impacto de las MCU

El representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, instó este jueves al secretario general de la ONU, António Gutérres, a designar un asesor especial para que evalúe el impacto que han tenido las medidas coercitivas unilaterales, a propósito de conmemorarse este jueves el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales destinado a concientizar sobre estas herramientas de control imperial.

«En este primer Día Internacional, hacemos un llamado al secretario general para que designe a un asesor especial sobre las medidas coercitivas unilaterales. Tal punto focal de alto nivel serviría para evaluar el impacto de estas medidas coercitivas unilaterales y garantizar respuestas coherentes en todo el sistema de Naciones Unidas», extendió Moncada.

Adicionalmente, el representante ante la ONU expresó que las sanciones representan un ataque al derecho al desarrollo, y conforman «una campaña de máxima crueldad calculada». «Las MCU son armas de guerra económica que pueden ser tan letales como las armas convencionales», advirtió.

El diplomático enfatizó que ninguna justificación política o ideológica puede legitimar estas acciones, las cuales paralizan el potencial productivo de las naciones al bloquear el acceso a la financiación, la tecnología, los medicamentos y los alimentos.

«Al bloquear el acceso a la financiación, alimentos y tecnología, se paraliza el potencial productivo de los países afectados, ahogan la inversión, y representan el mayor impedimento para el desarrollo», extendió.

Adicionalmente, el representante venezolano indicó que las llamadas «exenciones humanitarias» son «crueles ilusiones» que resultan ineficaces y ficticias, tal como lo han confirmado expertos de las Naciones Unidas.

VTV