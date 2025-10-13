Venezuela insta a mantener la movilización mundial por una paz justa en Palestina

La República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial para exhortar a la comunidad internacional a mantener la movilización mundial hasta lograr una paz justa y duradera para Palestina.

El Gobierno Bolivariano fijó esta posición ante los recientes avances en las negociaciones que involucran a la Organización de Resistencia Político-Militar Hamás, las autoridades palestinas y el gobierno de Israel.

Del mismo modo, Venezuela atribuye los logros alcanzados en este proceso directamente a la presión internacional y a la movilización de los pueblos del mundo, quienes han reafirmado que «la causa palestina es una causa de toda la humanidad.»

Asimismo, destaca así la importancia de la acción y el apoyo popular global como factores determinantes para influir en la dinámica del conflicto y empujar hacia una solución que garantice la justicia para el pueblo palestino.

A continuación el comunicado completo:

F/VTV