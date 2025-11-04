Venezuela intensifica su lucha contra el narcotráfico con más de 63 toneladas incautadas

Durante la edición número 96 de su programa Con Maduro+, transmitido desde el Centro de Salud Integral del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el presidente Nicolás Maduro anunció que los cuerpos de seguridad del Estado han logrado confiscar, destruir y eliminar 63 toneladas de sustancias ilícitas en lo que va de año.

El mandatario denunció un incidente reciente en el que dos aeronaves vinculadas al narcotráfico intentaron ingresar al espacio aéreo venezolano, coincidiendo con maniobras militares estadounidenses en el Caribe. Maduro aseguró que el sistema de defensa aérea nacional actuó conforme a la ley y los protocolos internacionales, impidiendo el ingreso de dichas aeronaves.

El Presidente también destacó que las zonas con mayor actividad operativa contra el narcotráfico incluyen el Catatumbo, Táchira, Apure, La Guajira y el Caribe. Subrayó que Venezuela mantiene bajos niveles de consumo de drogas, lo que refuta las acusaciones externas sobre la supuesta cartelización del país. “La ética y la dignidad de nuestra nación se evidencian en estos resultados concretos”, afirmó.

En relación con la meta de incautar 100 toneladas de drogas en 2025, Maduro señaló que ya se ha alcanzado el 63% de ese objetivo, respaldado por datos de la ONU que indican que solo el 5% del tráfico regional intenta cruzar desde Colombia hacia Venezuela.

Por su parte, el vicepresidente sectorial y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Capitán Diosdado Cabello, explicó que el mayor impacto contra las redes del narcotráfico ha sido sobre su infraestructura logística. Esto incluye la desarticulación de redes de transporte, suministro de combustible, enlaces humanos y complicidad institucional. “Organizar esa red les toma tiempo y recursos, y hemos golpeado su base operativa”, señaló.

Además, se han detenido numerosas personas involucradas en estas actividades ilegales y se ha confiscado equipamiento como lanchas y motores de alta potencia, los cuales ahora son utilizados por el Estado para fortalecer la defensa territorial.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial