Venezuela e Irán refuerzan su alianza frente amenazas de EEUU en el Caribe

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, para conversar sobre los vínculos bilaterales entre ambas naciones; y la situación actual en el Caribe debido al despliegue naval de Estados Unidos. Al respecto, el representante de Teherán elevó su apoyo al país sudamericano.

En referencia a las amenazas emitidas por Washington contra Venezuela, Gil informó a Araghchi sobre el desarrollo del panorama actual, además de expresar su gratitud a la nación persa por defender los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas; además de enfatizar la necesidad de respetar la soberanía nacional de Venezuela y la integridad territorial.

Asimismo, enfatizó que el gobierno y pueblo venezolano defenderá su independencia, soberanía y derecho a la autodeterminación; además de expresar su optimismo de que las naciones integrantes del BRICS y otras naciones de Latinoamérica condenen firmemente las acciones de Estados Unidos.

Por su parte, el diplomático iraní afirmó que “es esencial que todos los gobiernos responsables, en reconocimiento a la gravedad de la situación actual, impidan la propagación del caos y la inseguridad», añadió. También declaró la solidaridad y apoyo de la República Islámica a la Patria venezolana.

F/Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

