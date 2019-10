Venezuela jugará contra Colombia en Suramericano Sub-15 de fútbol

Venezuela jugará el sábado 23 de noviembre contra Colombia, desde las cinco de la tarde, en su primer careo de la fase de grupos del Sudamericano sub-15 en Bolivia, que se extenderá hasta el domingo 8 de diciembre.

La Vinotinto sub-15 estará en la ronda eliminatoria del torneo en el Grupo A, formado por Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Bélgica, con los que rivalizará en Santa Cruz. El orden de los careos criollos es: sábado 23 de noviembre vs. Colombia (5:00 pm), lunes 25 vs. Brasil (7:10 pm), miércoles 27 vs. Bélgica (7:10 pm), viernes 29 vs. Bolivia (9:20 pm) y domingo 1 de diciembre vs. Perú (5:00 pm). Por su parte el Grupo B incluye a Argentina, Uruguay, Chile, Polonia, Paraguay y Ecuador, y jugarán en Warnes.

La Conmebol y el comité organizador anunciaron que las oncenas de Bélgica y Polonia actuarán como invitadas para completar las 12 escuadras con el fin de dividir en dos grupos de seis la primera parte de la competencia.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a semifinales y se enfrentarán de esta forma: primero Grupo B vs. Segundo Grupo A y primero Grupo A vs. segundo Grupo B. Los partidos se celebrarán el 5 de diciembre en Santa Cruz. La final se realizará en la misma ciudad el domingo 8.

T/ Redacción CO

Caracas