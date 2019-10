Venezuela jugará contra Colombia en Suramericano Sub-15 de fútbol

Venezuela jugará el sábado 23 de noviembre contra Colombia, desde las cinco de la tarde, en su primer careo de la fase de grupos del Sudamericano Sub-15, que se realizará en Bolivia y que se extenderá hasta el domingo 8 de diciembre.

La Vinotinto sub-15 estará la ronda eliminatoria del torneo en el Grupo A, formado por Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Bélgica, con los que rivalizará en Santa Cruz. El orden de los careos criollos es: sábado 23 de noviembre vs. Colombia (5:00 pm), lunes 25 vs. Brasil (7:10 pm), miércoles 27 vs. Bélgica (7:10 pm), viernes 29 vs. Bolivia (9:20 pm) y domingo 1 de diciembre vs. Perú (5:00 pm). Por su parte el Grupo B incluye a Argentina, Uruguay, Chile, Polonia, Paraguay y Ecuador y jugarán en Warnes.

La Conmebol y el comité organizador anunciaron que las oncenas de Bélgica y Polonia actuarán como invitadas para completar las 12 escuadras y para dividir en dos grupos de seis la primera parte de la competencia.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a semifinales y jugarán de esta forma: primero Grupo B vs. segundo Grupo A y primero Grupo A vs. segundo Grupo B. Los partidos se desarrollarán el 5 de diciembre en Santa Cruz y la final se realizará en la misma ciudad, el domingo 8.

T/ Redacción CO

Caracas