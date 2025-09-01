Venezuela está en la lista: Ecuador exigirá desde este 1-Sep visa de transeúnte a ciudadanos de 45 países

Ecuador exigirá a partir del 1 de septiembre la visa de visitante temporal de transeúnte a los ciudadanos de 45 países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país sudamericano, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La cancillería indicó en un comunicado que «la implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio. El gobierno del Ecuador reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente».

Agregó que la medida se establece en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El costo del formulario de la solicitud es de 50 dólares y de la visa de visitante temporal de transeúnte, 30 dólares.

Entre los países que necesitarán visa están: Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana,, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, República del Congo, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y República Popular China.

