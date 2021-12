Venezuela logró 7 doradas y sumó 36 preseas en I Junior Cali 2021

Venezuela culminó con 36 preseas (7 doradas, 8 de plata y 21 de bronce) para terminar en la casilla once de los finalizados I Juegos Panamericanos Junior Cali Valle, Colombia, 2021.

Gracias a la esgrima se obtuvo la séptima y última dorada. Hender Medina en sable individual se impuso 15-9 al chileno Roberto Monsalva en la gran final. La sexta dorada llegó por el atletismo. En los 800 metros, Ryan López cerró con tiempo de 1:49.30 para sumarse a los Panamericanos Santiago 2023. Brasil se ubicó de segunda y tercera con Leonardo Santos (1:50.14) y Eduardo Moreira (1:50.21).

El baloncesto nacional se quedó con la plata, tras llegar invictos a la final. Los criollos lucharon hasta el último segundo pero cedieron por 20-18 contra Puerto Rico en la disputa por el oro del baloncesto 3×3.

Silennis Vargas conquistó plata en lanzamiento de martillo, tras alcanzar una distancia de 65.63 metros, implantando nuevo récord nacional sub 20, sub 23 y suramericano sub 20.

También en esgrima Venezuela sumó una plata gracias a la espada de Clarismar Farías, quien cedió 15-8 ante la brasileña Victoria Mayor para quedarse con la plata. En la femenina del sable, Crelia Ramos se quedó con bronce, tras ceder 15-10 ante la argentina Candela Espinosa.

La lucha libre venezolana concretó tres preseas de bronce. En los 125 kg libres, Darwin Araujo se impuso por puntos 5-2 a José Torres (NCA) en la disputa por el bronce. Carlos Mendoza, en los 97 Kg, también se montó en el podio de tercero, tras dominar 8-0 a Leonardo Cáceres de Paraguay. Steven Rodríguez hizo lo propio en los 86 kilos, al ganar por puntos 2-1 al cubano Liosbel Hernández.

T/ Redacción CO