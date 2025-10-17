Venezuela y México firman convenio por la lectura en Nuestra América

Para emprender junto a otros países latinoamericanos una campaña de promoción de la lectura en Nuestra América, a través de la Colección “25 del 25”, que prevé la distribución gratuita de títulos de autores latinoamericanos entre jóvenes de 15 y 30 años, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela y sus entes adscritos Centro Nacional del Libro (Cenal) y Monte Ávila Editores Latinoamericana firmaron un convenio con el Fondo de Cultura Económica de México.

Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, desde sus redes sociales, en las que destacó su encuentro en Ciudad de México con el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, para la firma del convenio.

“Con la aprobación del presidente Nicolás Maduro hemos venido a Ciudad de México para firmar un convenio entre instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo de Cultura Económica de México con el fin de emprender junto a otros países latinoamericanos la más ambiciosa campaña de promoción de la lectura en Nuestra América a través de la Colección 25 del 25”, publicó el ministro.

Villegas agradeció al director general del Fondo de Cultura Económica y a todo su equipo por la iniciativa, la cual, agregó, está perfectamente alineada con la nueva política de promoción de la lectura y escritura instruida por el jefe de Estado venezolano.

“Se ha planificado el lanzamiento de la colección en forma simultánea en 14 nodos editoriales de América Latina en diciembre próximo”, explicó el jefe de la cartera de cultura junto al director general del Fondo de Cultura Económica.

Paco Ignacio Taibo II indicó que “es una colección de libros de autores latinoamericanos que recoge lo mejor de la producción de mediados del siglo pasado bajo la idea de hacer llegar a jóvenes libros que no estaban leyendo”.

Por Venezuela rubricaron el ministro Villegas; el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal, y el director Ejecutivo de Monte Ávila Editores Latinoamericana y presidente de Librerías del Sur, Omar Rangel.

F/Prensa Cenal