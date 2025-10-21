Venezuela y México fortalecen vínculos culturales y una agenda mutua por la paz

Una emotiva jornada de solidaridad e intercambio cultural entre México y Venezuela acaba de cumplirse con éxito en la capital mexicana, como parte de la reciente visita del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, quien cumplió una amplia agenda marcada por la firma de un convenio editorial bilateral, la participación en la XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo, y tres conciertos de la Orquesta y Coral del Sistema “Simón Bolívar”.

Desde la sede del Fondo de Cultura Económica (FCE) en Ciudad de México, el titular de la cartera cultural venezolana acompañó la firma de un acuerdo con este importante sello editorial mexicano, con el propósito de emprender una ambiciosa campaña de promoción de la lectura en América Latina a través de la Colección “25 del 25”.

El acuerdo fue suscrito por Raúl Cazal, presidente del Centro Nacional del Libro de Venezuela (Cenal); Omar Rangel, director de Monte Ávila Editores y representante de Librerías del Sur; y Paco Ignacio Taibo II, presidente del Fondo de Cultura Económica de México, donde Villegas participó en calidad de testigo y garante de su cumplimiento.

“Venezuela, junto con nuestros hermanos mexicanos, se prepara para emprender la campaña más ambiciosa de promoción, motivación y estímulo a la lectura entre los jóvenes de nuestra América”, afirmó el Ministro. Esta iniciativa contempla la distribución gratuita de obras en 14 países, dirigidas a jóvenes de 15 a 30 años, para rescatar la memoria lectora y el patrimonio literario de la región.

La agenda también contempló la participación de Venezuela en la XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo, donde la máxima autoridad de la Cultura venezolana presentó su obra “Maja Mía”, un homenaje a su madre en el centenario de su nacimiento. Del mismo modo, incluyó una serie de presentaciones de la Orquesta Juan José Landaeta, enviada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como obsequio de Venezuela a México por los 215 años del Grito de Dolores, cumplidos el pasado 16 de septiembre.

F/Prensa MinCultura