Venezuela tiene un modelo perfecto de combate contra el narcotráfico

“Venezuela tiene un modelo, yo diría, perfecto de combate al narcotráfico. Hoy logramos pulverizar la avioneta extranjera del narcotráfico colombiano número 40”, recalcó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

El jefe de Estado venezolano durante una entrevista realizada por el periodista, español Ignacio Ramonet, reconoció la labor efectuada por los pilotos de la Fuerza Aérea Militar Bolivariana, quienes lograron neutralizar en los llanos venezolanos, “al último jefe operativo del tren del llano en Guárico y a cuatro de los secuaces criminales”.

Asimismo, aseguró que en Venezuela “tenemos un modelo perfecto de combate al narcotráfico, a las bandas criminales”. Y resaltó que el país es víctima del narcotráfico colombiano porque “toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia. No de hoy, es de décadas”.

Igualmente, destacó el combate existente en la frontera «y hemos logrado con nuestro modelo controlar el impacto que el narcotráfico colombiano tuvo en Venezuela en tiempos pasados».

El presidente Maduro reafirmó que su Gobierno «ha dedicado miles de millones de recursos para tener policías y soldados operativos porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial».

Resaltó que en el país se han creado tres zonas de paz en todos los dos mil 200 kilómetros de frontera con Colombia y cuestionó de la falta de colaboración del lado colombiano “así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”.

F/VTV