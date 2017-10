Venezuela mostrará al mundo su desarrollo científico y tecnológico en Feria Internacional

En la actividad se efectuarán exposiciones, foros, conversatorios y ruedas de negocios. Participarán varios países, instituciones del Estado, emprendedores y sector privado

La Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Jacinto Convit se realizará del 30 de noviembre al 3 de diciembre próximo en las instalaciones del Poliedro de Caracas, el espacio contará con 268 stands donde diversos sectores realizarán exposiciones sobre la materia.

Así lo dio a conocer Hugbel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y la Tecnología, quien sostuvo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país con el objetivo de extenderles la invitación para que participen en dicho evento. “Con miras a mostrar al mundo que hemos desarrollado los venezolanos”, dijo.

Se podrá apreciar tecnología en materia alimentaria, de salud, en el área de seguridad y defensa, en petróleo, en el sector de la banca y servicios. Igualmente se expondrá sobre robótica e inteligencia artificial.

La feria lleva el nombre del insigne venezolano Jacinto Convit, médico e investigador reconocido por su aporte para la invención de la vacuna contra la lepra, entre otros méritos.

PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN

Roa puntualizó que en el evento se visualizarán las potencialidades tecnológicas de Venezuela y de todos aquellos países y empresas que participen. Precisó que uno de los objetivos es establecer alianzas estratégicas de trabajo.

Indicó que la feria promueve el fortalecimiento de la integración y de la independencia: “Porque muchas veces la investigación se ha querido fragmentar en el mundo, sobre todo no se quiere que los que algunos llaman países del tercer mundo tengan capacidad de trabajar en el desarrollo de una tecnología… De forma de que la integración de esos procesos pueda darse y permita la liberación real de los pueblos… La verdadera cooperación es parte del ejercicio que queremos hacer en esta actividad”.

Añadió: “Queremos brindar otra de nuestras grandes fortalezas que es el desarrollo de software que hemos tenido en nuestro país, rompiendo precisamente con esas cadenas de las licencias que condicionan… Para poder desarrollar esas tecnologías en Venezuela, tenemos mucho que mostrar y nos gustaría que el mundo supiera de qué somos capaces”.

Sostuvo que el evento también pretende mostrar qué requiere el país y qué puede llevar a otras latitudes. “Debemos romper con el Estado rentista… la caída de los precios del crudo nos ha llevado a entender que debemos romper con ese Estado y construir uno productivo y nuestros científicos, universidades se han integrado perfectamente en esto”.

POTENCIA TECNOLÓGICA

El funcionario aprovechó la oportunidad para exponer a los diplomáticos el logro tecnológico más reciente del país como es la puesta en órbita de su tercer satélite, el VRSS-2, bautizado como Antonio José de Sucre.

“Para nosotros no es cualquier cosa en el marco de todo lo que ha sido este intento de asfixiar y bloquear nuestra República, tener la posibilidad no solo de defender nuestro suelo patrio sino estar a la altura de lo que significa ese ejercicio de la soberanía no solo a nivel territorial sino espacial, marítimo entre otras. Es la soberanía en toda su dimensión”, expresó.

Señaló que el VRSS-2 viene a contribuir con el fortalecimiento de la capacidad de defensa y de investigación de la nación. Destacó que el propósito, además, es que este instrumento de alta tecnología esté al servicio de los pueblos del mundo.

Comentó que la puesta en marcha de este proyecto obedece al cumplimiento de los objetivos históricos del Plan de la Patria, especialmente el primero relacionado con la defensa integral de la nación y la independencia y el quinto objetivo que habla de la preservación de la vida en el planeta. “Es un satélite para seguir apostando a la preservación de la vida, fortalecer cada vez más la existencia del ser humano”.

Afirmó que el satélite tiene gran capacidad de innovación. “A diferencia del Miranda posee cámara infrarroja de alta resolución que va a permitir evaluar con mayor precisión el territorio e inclusive cualquier evento, y lo colocamos a disposición del mundo”.

Agregó: “Es de las tecnologías más modernas y como es un satélite de órbita baja, que gira tres o cuatro veces alrededor de la Tierra, nos permite trabajar y sobre todo anticiparnos a eventos en distintas materias”.

Señaló que es un gran logro y razón de orgullo nacional porque fue construido y diseñado por más de 100 científicos y tecnólogos venezolanos quienes también participaron en su puesta en órbita.

T/ Oriana Gámez

F/ José Meneses

Caracas