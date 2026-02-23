“Venezuela no es una amenaza, la amenaza es el Gobierno de EE.UU.”, sostienen activistas

Activistas del Movimiento Feminista de Estados Unidos, CodePink, quienes se encuentran en Venezuela como parte de la Misión Internacionalista por la Paz, visitaron ayer el urbanismo Ezequiel Zamora de Ciudad Tiuna en Caracas y varias zonas del estado La Guaira, donde llevaron un mensaje de hermandad y solidaridad a habitantes de sectores afectados por la agresión militar perpetrada por el Gobierno estadounidense el 3 de enero.

“Somos un grupo integrado en su mayoría por mujeres, que repudiamos que el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, esta mujer tan fuerte, tan importante, esté secuestrada por nuestro Gobierno, y como mujeres conscientes queremos formar parte de la campaña para lograr su libertad, y por eso nuestro deseo de unirnos al Movimiento de Mujeres Cilia Flores, por la Paz, instalado el pasado viernes en Caracas”, expresó Medea Benjamín, una de las fundadoras y vocera del Movimiento Feminista de Estados Unidos CodePink luego de compartir con varias comunidades.

La activista por la paz, considera que “estamos en un momento muy difícil en la historia de Venezuela y la historia de los Estados Unidos, porque pensamos los estadounidenses, que ya había pasado esa época de agresión contra América Latina como la Doctrina Monroe, pero ya vemos que estamos en medio de esa política de agresión a nuestros vecinos, algo que deberíamos haber superado”, dijo

Benjamín señaló que “Como buenos vecinos, queremos decir que no somos agresores, y por eso quizás, sea el papel de la mujer luchar y por eso tenemos una delegación aquí de Codepink, para pedir perdón al pueblo de Venezuela por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores y pedir perdón por todo el daño que han ocasionado al pueblo venezolano las sanciones y pedir perdón por la política tan agresiva”.

Un pueblo con mucho humor

Al ser consultada sobre su experiencia de compartir con las comunidades, la vocera del movimiento expresó afirmó: “en este viaje a Venezuela hemos aprendido mucho. Salimos de aquí con mucho ánimo para seguir nuestra tarea de transformar nuestro Gobierno”, aseveró.

Destacó que durante esta visita “nos encontramos con un pueblo que no es doblegado, es un pueblo que tiene sus pies en la tierra, que está resistiendo, que el Gobierno tiene el apoyo del pueblo, que es muy nacionalista y soberano, y que rechaza que otro país haya venido a secuestrar a su Presidente”, enfatizó durante la entrevista realizada por el Correo del Orinoco.

Indicó que la impresión que les deja la visita a nuestro país es que “es un pueblo con buen humor, mucha alegría. Fuimos a la playa y estaba llena de gente bañándose, jugando, escuchando y al recordar que fue renovado el decreto Obama que declara a Venezuela como una amenaza inusual, al observar tanto amor y alegría que emanan los venezolanos me dije: ¡que barbaridad, Venezuela no es ninguna amenaza, al contrario, es el Gobierno de los Estados Unidos!, quien es una amenaza no solo para Venezuela, para muchos países, como Cuba, entre otros”, señaló.

En este sentido, la activista feminista dijo que dentro de los Estados Unidos tienen tantos problemas “como esa gente del ICE que van por las calles tomando gente, dividiendo familias, buscando migrantes a quienes agreden en medio de la detención”.

Al respecto afirmó: “es terrible lo que está pasando en nuestro país, es un país muy rico, pero cada día se ven más personas durmiendo en las calles, se ve mucha drogadicción, no creo que nosotros seamos ningún ejemplo para otros países, por eso debemos invertir energía y nuestro dinero en mejorar la vida de la gente de Estados Unidos y dejar de agredir fuera de nuestras fronteras.

Finalmente dijo que como mujeres tenemos que unirnos “y decir que no es el mundo en que queremos vivir. No estamos de acuerdo y vamos a seguir sumando fuerzas para cambiar el mundo.”, destacó.

VENEZUELA NO ESTÁ SOLA

Diego Tiago, uno de los organizadores de la Flotillas en apoyo a Gaza, quien acompaña a las activistas en este recorrido por Venezuela, destacó que expresar la solidaridad irrestricta de este grupo con el pueblo de Venezuela es el objetivo fundamental de esta actividad, “porque un ataque con bombardeo, que antes vino con ataques de barcos en el Caribe, después de un ataque directo al territorio venezolano y el secuestro del presidente constitucional y la primera combatiente Cilia Flores, es una violación, no solamente a Venezuela, sino a todos los pueblos libres del mundo”.

Comentó que están aquí para decirles que “eso es parte del mismo proceso de genocidio contra Palestina en Gaza, de ataque a Líbano, A Venezuela, bloqueo contra Cuba, amenazas a Colombia, Brasil, que el imperialismo intenta hacer en su momento de crisis y se torna más peligroso”.

Aseguró que lo que hay que hacer es lo que el pueblo venezolano está haciendo, “siguiendo adelante, manteniéndose de pie, batallando, sin arrodillarse a imperio alguno y uniendo a los pueblos”, señaló.

Comentó Tiago que vienen acá de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, para decir que “el pueblo de Venezuela no está solo, sabemos que la batalla es difícil, es el imperio más peligroso y el más destructivo de la historia, pero los pueblos van a vencer esa batalla, como Palestina, como en Vietnam y en tantas partes del mundo nosotros ya comenzamos el proceso de 27 años de emancipación que se construye en Venezuela con la Revolución Bolivariana”, enfatizó.

Detalló que tras visitar las comunas y hablar con los movimientos sociales, comunidades pesqueras y varios territorios, constataron que el pueblo de Venezuela sabe muy bien que el único camino es lo que trazó Bolívar, Chávez, Fidel, el Ché y tantas otras personas.

“Ya sabemos lo que tenemos que hacer y venir acá es fuente de inspiración porque los venezolanos demuestran su resistencia, su capacidad de seguir adelante y sé que lograremos sumar voluntades en este proceso”, puntualizó.

NO SOMOS IGUALES AL GOBIERNO NORTEAMERICANO

La Integrante de Codepink, Vivian Lesnit, fue enfática en señalar: “estamos acá para que el pueblo venezolano sepa que los norteamericanos no son iguales al Gobierno norteamericano, estamos contra la agresión contra Venezuela, estamos muy opuestos a que se mantengan las embarcaciones estadounidense frente a las costas de Venezuela, es una operación psicológica para meter miedo, pero el pueblo venezolano que no se rindió, con las sanciones, no se va a rendir ahora y no tiene miedo”, dijo.

Lesnit confesó que debido a que la maquinaria de guerra de los Estados Unidos es tan fuerte pensó que el pueblo venezolano iba a caer en crisis, “y no hay tal crisis, el pueblo no se rinde, están bien, están felices, están en las playas, están comprometidos principalmente con su país, no importa si son chavistas u opositores, es la soberanía de Venezuela y hay que devolver a Maduro, porque los Estados Unidos no pueden entrar en un país y llevarse al presidente de una nación y a su esposa que es diputada, es una violación a las leyes internacionales, y los principios de humanidad”, expresó.

T/ Elizabeth Pérez Madriz

F/ Miguel Romero