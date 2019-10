Venezuela obtuvo una victoria histórica al ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Como un triunfo de la democracia de paz calificó el presidente Maduro el clamoroso éxito obtenido por nuestro país al lograr un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de las maniobras y la campaña mediática orquestada por el imperio estadounidense y sus aliados. Para Jorge Arreaza se trata de un logro histórico. La nación seguirá trabajando para evitar mayores violaciones de derechos humanos y bloqueos en los países del mundo, afirmó el canciller

Venezuela se anotó una importante victoria al ingresar al Consejo de Derechos Humanos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con 105 votos a favor, dejando por fuera a Costa Rica, país que se había postulado en una estrategia para cerrarle el paso. El triunfo, transmitido con el rótulo de urgente por los medios de prensa internacionales, fue celebrado por el presidente Nicolás Maduro, quien afirmó en un tuit que triunfó la diplomacia de paz y la autodeterminación de los pueblos, mientras que el canciller Jorge Arreaza lo calificó de histórico.

«¡Victoria en la ONU! Con 105 votos a favor Venezuela ingresa como país libre y soberano al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por encima de las amenazas triunfó nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz y la libre autodeterminación de los pueblos ¡Viva la Patria!», expresó el Jefe del Estado en su cuenta en Twitter.

Maduro en un acto transmitido ayer tarde desde La Guaira se mostró eufórico por la contundente victoria. Cuestionó a Estados Unidos y al Grupo de Lima, que una vez más volvieron a fracasar en su intento por aislar a nuestro país.

Venezuela logró un escaño en el Consejo de la ONU junto a Brasil, quien obtuvo 193 votos por los Estados miembros de la Asamblea General. El otro país que disputaba un escaño era Costa Rica, quien consiguió 96 votos.

La composición de este consejo, creado en 2006, refleja criterios geográficos con 13 escaños para África, 13 para Asia Pacífico, ocho para América Latina y el Caribe, siete para Europa Occidental y seis para Europa del Este.

A Latinoamérica y al Caribe le correspondía renovar este año dos de los ocho escaños; Brasil y Cuba son los países a los que se les termina la membresía.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez igualmente se manifestó al respecto y afirmó que Venezuela se convertirá en la voz de los pueblos libres en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También calificó la victoria de histórica.

«¡Triunfo histórico de Venezuela al Consejo de DDHH ONU! Agradecemos a los países que nos dieron su voto y no se sometieron a los poderes imperiales ni a sus chantajes y extorsiones vulgares! Venezuela será voz de los pueblos libres del mundo en defensa de la paz y los DDHH», expresó la vicepresidenta ejecutiva en su cuenta en Twitter.

Histórico

Por su parte, el canciller Jorge Arreaza ratificó la voluntad de Venezuela de seguir trabajando para evitar mayores violaciones de derechos humanos y evitar el bloqueo en los países del mundo.

Las declaraciones las hizo luego de la incorporación de la nación venezolana al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

«Nosotros tenemos un aporte riguroso en materia multilateral del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estamos trabajando para evitar que haya mayores violaciones, evitar que sigan bloqueando países, imponiendo sanciones, bombardeando, para evitar que se violen los derechos humanos por la igualdad económica en el mundo (…) Allí estará Venezuela presente durante los próximos tres años como uno de sus miembros plenos», señaló en la Casa Amarilla en Caracas.

El diplomático denunció que el país fue víctima de una brutal y feroz campaña de los Estados Unidos y sus países aliados para evitar fuera elegido, sin embargo la diplomacia bolivariana de paz les dio una gran respuesta.

«Una victoria calificada como histórica porque nos enfrentamos a una campaña feroz y brutal de Estados Unidos y sus gobiernos satélites para impedir que Venezuela fuera elegida hoy por los Estados miembros de las Naciones Unidas (…) Estado Unidos, que desprecia las Naciones Unidas y que no es miembro, hizo una feroz campaña», indicó.

Asimismo, calificó como «error histórico» la postulación de Costa Rica para impedir que se eligiera a Venezuela. «La diplomacia multilateral se hace con propuestas para construir en colectivo», dijo.

Otro que celebró la incorporación al consejo fue el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien afirmó que Venezuela será una voz para defender la paz.

Durante un encuentro con miembros de la Mesa Nacional de Diálogo en la Casa Amarilla, ubicada en la ciudad de Caracas, Saab saludó a la representación venezolana.

«La presencia de Venezuela como Estado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un importante logro porque será una voz que estará allí para defender el tema de la paz, la no violencia y alejar la guerra como mecanismo de presión; además será una ventana política» para resolver los conflictos, reseñó.

En ese sentido, aseveró que el pueblo de Venezuela rechaza unánimemente una intervención militar para dirimir los conflictos internos, por lo que destacó la voluntad de representantes del Gobierno y la oposición venezolana para lograr un acuerdo de convivencia pacífica a través de la Mesa Nacional de Diálogo.

No estamos en venta

Entre tanto, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, destacó que el escaño logrado por la nación en el Consejo de Derechos Humanos del organismo constituye un acto de justicia del Derecho internacional frente a las sistemáticas agresiones y maniobras injerencistas del Gobierno de Estados Unidos.

«Hoy es un día histórico para nuestro país. Ha triunfado el derecho internacional y el intento de imponer un enclave colonial en Venezuela ha fracasado. La ONU ha demostrado que pertenece a toda la humanidad y no a un pequeño grupo que quiere usarla para imponer su supremacía. Defendemos nuestro derecho a la autodeterminación y a la paz», escribió Moncada en su cuenta en Twitter.

Hizo énfasis en que las Naciones Unidas no pueden ser extorsionadas hasta la sumisión y Venezuela tampoco. «¡Venezuela no está en venta, el mundo no está en venta. Nadie puede comprarnos!», expresó.

Recordó que el 10 de abril, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al frente de una coalición de más de 50 países, ordenó en el Consejo de Seguridad la expulsión de Venezuela de la ONU.

Explicó que para cumplir la orden de someter a Venezuela se sufrió una campaña de agresiones que van desde la cruel asfixia económica contra millones de compatriotas inocentes, pasando por el saqueo de nuestros bienes nacionales en el exterior y la amenaza de invasión militar.

«Nunca antes fuimos a unas elecciones contra fuerzas tan grandes y poderosas, sin embargo, el riesgo de perder solo fortaleció nuestro ánimo de lucha porque nuestra causa es justa. Defendemos nuestro derecho a la autodeterminación y a la paz», resaltó en otro mensaje publicado en la red social.

Agradeció a todos los países que apoyaron a Venezuela en uno de los momentos más difíciles de su historia.

«Hoy decimos con orgullo:¡Viva Venezuela libre y soberana! Es un día de victoria para todos los patriotas que luchan por la segunda independencia de Venezuela. El enclave colonial ha sido derrotado. 105 países del mundo le dicen a Venezuela: estamos con ustedes, confiamos en ustedes. Agradecemos la solidaridad mundial», expresó.

No obstante, exigió al grupo de países saqueadores de los bienes venezolanos en el mundo que devuelvan lo que robaron al pueblo venezolano.

Visto por las agencias

En nota de Telesur se señala que la elección de Venezuela para representar a la región en el consejo internacional se dio pese a la campaña mediática y de algunos gobiernos de derecha que buscan poner en duda la vocación de defensa de los derechos humanos del Gobierno Bolivariano.

La agencia citó a Arreaza, quien afirmó el sentido histórico de la elección. «Hoy nos atrevemos a calificar de histórica esta elección, porque nos enfrentamos a una campaña feroz por parte de Estados Unidos y sus gobiernos satélites», declaró el canciller venezolano Jorge Arreaza al respecto.

Aseguró que algunas organizaciones no gubernamentales se activaron para impedir que Venezuela fuera elegida como parte de esta organización.

«Es una lástima que la diplomacia costarricense haya incurrido en el error histórico de postular a su nación para impedir que Venezuela ingresara al Consejo de Derechos Humanos», repudió.

Arreaza denunció que Estados Unidos es principal impulsor de guerras y violencia en el mundo y autor del bloqueo que pesa sobre Venezuela y que se traduce en la violación de derechos humanos del pueblo.

Además, el canciller venezolano agradeció el apoyo del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que impulsó la labor de sus naciones miembros para el ingreso del país a esta organización.

«No faltaremos a su confianza y nunca olvidaremos lo que han hecho por nuestro pueblo y por la Carta de la ONU», afirmó por su parte el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, en su cuenta en Twitter.

La agencia Rusia Today señaló que también fueron electos Alemania, Armenia, Corea, Indonesia, Islas Marshall, Japón, Libia, Mauritania, Namibia, Países Bajos, Polonia y Sudán.

Los miembros que resultaron elegidos permanecerán en el Consejo por un período de tres años y no pueden optar a la reelección inmediata.

RT indicó que la candidatura de Venezuela fue torpedeada principalmente por los países del Grupo de Lima, formado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), que señalan al Gobierno de Nicolás Maduro de ser «ilegítimo» y de ser una «dictadura» que viola los derechos humanos.

Por esta razón, llevaron a Costa Rica a proponerse como opción alternativa para impedir la participación de Venezuela, según lo informó el presidente de ese país, Carlos Alvarado.

Larry Devoe, al referirse a la maniobra imperial, escribió en un tuit: “El gobierno de EEUU, a través de un títere en la región, intentó impedir el ingreso de Veenzuela al Consejo de DDHH de ONU. Su pretensión fue derrotada por la posición firme de mayoría de los pueblos del mundo que apuestan por el multilateralismo y la igualdad entre los Estados”.

