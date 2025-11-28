Venezuela y ONU refuerzan lazos por la paz y soberanía regional

“Hemos realizado una reunión con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, con el objetivo de fortalecer nuestra cooperación, fundamentada en el respeto a la soberanía y en el liderazgo del pueblo venezolano organizado”, informó mediante su canal de Telegram el canciller de la República, Yván Gil.

Durante el encuentro, el titular del despacho para Relaciones Exteriores manifestó que se reiteraron las inquietudes sobre las amenazas militares que afectan al Caribe y se subrayó la urgencia de que el sistema de Naciones Unidas adopte una postura firme en la defensa de América Latina como Zona de Paz, así como en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas por parte de todos los Estados.

Este diálogo forma parte de los esfuerzos de Venezuela por consolidar relaciones de cooperación con organismos multilaterales, al reafirmar el compromiso con la paz regional y la defensa de la soberanía.

La reunión entre el canciller Yván Gil y Gianluca Rampolla ratifica la importancia de la cooperación entre Venezuela y la ONU, lo que destaca el papel de la diplomacia en la construcción de un entorno regional seguro y en la promoción de relaciones internacionales basadas en la soberanía y el respeto mutuo.

F/VTV