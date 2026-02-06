Venezuela y Onudd-Rocol exploran alianzas estratégicas para combatir el narcotráfico

La Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA) y representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y Cono Sur (Onudd-Rocol), con sede en Bogotá, sostuvieron una videoconferencia de alto nivel con la finalidad de explorar alianzas estratégicas para potenciar capacidades nacionales contra el narcotráfico.

El superintendente Nacional Antidrogas, M/G Danny Ferrer Sandrea, presentó un balance sobre la institucionalidad, ejecución y resultados de las políticas del Estado venezolano en materia de incautaciones, prevención y cooperación internacional.

Las partes se plantearon y exploraron áreas clave de interés para la recepción de asistencia técnica.

F/VTV